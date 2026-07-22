Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней

Сотрудник имеет законное право взять все 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска подряд, однако окончательное решение зависит от внутренних документов компании, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. При этом, по ее словам, принудительное дробление выходных дней без ведома работника является прямым нарушением трудового законодательства.

Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней закреплено в российском законодательстве. Его допустимо разбивать на части по соглашению с работодателем. При этом одна из частей отпуска должна быть непрерывной и составлять не менее 14 дней. Формулировка «по соглашению» означает, что принудительно делить выходные дни работодатель не может. Правила ухода в отпуск могут быть прописаны в трудовом договоре или локальных актах компании. Если вы подписали такой документ, то фактически с этим согласились. Но если вы хотите взять все 28 дней подряд и в трудовом договоре или во внутренних актах компании нет никаких оговорок о разделении отпуска на части, а руководство настаивает на этом без вашего согласия, это нарушение трудового законодательства, — сказала Александрова.

Ранее HR-эксперт Валентина Романова заявила, что работникам важно не накапливать отпускные дни, а вовремя выходить на отдых во избежание выгорания. По ее словам, ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней нельзя заменить материальной компенсацией без увольнения.