Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 14:28

Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней

Юрист Александрова: сотрудник может взять все 28 календарных дней отпуска подряд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник имеет законное право взять все 28 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска подряд, однако окончательное решение зависит от внутренних документов компании, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. При этом, по ее словам, принудительное дробление выходных дней без ведома работника является прямым нарушением трудового законодательства.

Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней закреплено в российском законодательстве. Его допустимо разбивать на части по соглашению с работодателем. При этом одна из частей отпуска должна быть непрерывной и составлять не менее 14 дней. Формулировка «по соглашению» означает, что принудительно делить выходные дни работодатель не может. Правила ухода в отпуск могут быть прописаны в трудовом договоре или локальных актах компании. Если вы подписали такой документ, то фактически с этим согласились. Но если вы хотите взять все 28 дней подряд и в трудовом договоре или во внутренних актах компании нет никаких оговорок о разделении отпуска на части, а руководство настаивает на этом без вашего согласия, это нарушение трудового законодательства, — сказала Александрова.

Ранее HR-эксперт Валентина Романова заявила, что работникам важно не накапливать отпускные дни, а вовремя выходить на отдых во избежание выгорания. По ее словам, ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней нельзя заменить материальной компенсацией без увольнения.

Общество
работники
советы
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин рассказал о планах по реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова
Количество поврежденных из-за атаки ВСУ домов в Краснодаре увеличилось
Володин сообщил, что депутат Нилов не будет переизбираться в Госдуму
Ростех начал поставки мобильных убежищ для заводов
ЦБ уличил топ-менеджера «Софтлайна» в инсайдерской торговле бумагами
Психолог объяснила, почему опасно щекотать ребенка
«Я в театральный не собиралась»: Пересильд рассказала о давней мечте
В СПЧ выступили за ужесточение наказания за заключение фиктивного брака
Москвичам пообещали температуру ниже нормы в ближайшее время
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье школьницы
Немецкий завод планирует выпускать ядерное топливо по российской технологии
В Крыму осудили женщину за шпионаж в пользу Украины
В Белоруссии раскрыли обстановку на границе с Украиной
Эксперт FMCG-рынка ответил, кого затронет рост цен на кофе
«Очень ждем»: мама пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение
Актриса Пересильд рассказала о любви к съемкам в военных фильмах
Автоэксперт раскрыл, как не купить «ржавое корыто» вместо машины
Появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос
Дачникам рассказали, к каким последствиям приводит удобрение грядок
Врач назвал неожиданный фактор прогрессирования ХОБЛ
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.