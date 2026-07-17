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17 июля 2026 в 12:00

Жилищный эксперт ответил, может ли консьерж покидать рабочее место

Жилищный эксперт Чернокульский: консьерж может ненадолго покидать рабочее место

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кратковременное отсутствие консьержа на рабочем месте не станет нарушением, рассказал RT директор жилищной компании Александр Чернокульский. Он отметил, что непрерывная работа поста консьержа не означает присутствия одного сотрудника 24 часа в сутки.

Если принципиально именно непрерывное присутствие консьержа на посту, обычная практика — организовать работу нескольких сменщиков. Однако это существенно увеличивает фонд оплаты труда, поэтому взносы жителей на содержание такой службы будут выше, и далеко не все готовы нести такие расходы, — рассказал Чернокульский.

Жилищный эксперт подчеркнул, что консьерж может отсутствовать по различным причинам, например, из-за усталости, болезни или выполнения рабочих задач — помощи жителю, приема корреспонденции, сопровождения подрядчика. По его словам, также универсального запрета на сон во время смены нет.

Ранее юрист Дмитрий Коновалов рассказал, что собственник вправе не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их внесли в платежную квитанцию без его предварительного одобрения. В их число могут входить охрана, услуги консьержа и уборка территории или подъезда.

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