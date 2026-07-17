Жилищный эксперт ответил, может ли консьерж покидать рабочее место

Кратковременное отсутствие консьержа на рабочем месте не станет нарушением, рассказал RT директор жилищной компании Александр Чернокульский. Он отметил, что непрерывная работа поста консьержа не означает присутствия одного сотрудника 24 часа в сутки.

Если принципиально именно непрерывное присутствие консьержа на посту, обычная практика — организовать работу нескольких сменщиков. Однако это существенно увеличивает фонд оплаты труда, поэтому взносы жителей на содержание такой службы будут выше, и далеко не все готовы нести такие расходы, — рассказал Чернокульский.

Жилищный эксперт подчеркнул, что консьерж может отсутствовать по различным причинам, например, из-за усталости, болезни или выполнения рабочих задач — помощи жителю, приема корреспонденции, сопровождения подрядчика. По его словам, также универсального запрета на сон во время смены нет.

Ранее юрист Дмитрий Коновалов рассказал, что собственник вправе не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их внесли в платежную квитанцию без его предварительного одобрения. В их число могут входить охрана, услуги консьержа и уборка территории или подъезда.