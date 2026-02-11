Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:34

Россиянам рассказали, когда можно не платить за некоторые услуги ЖКХ

Коновалов: россияне могут не платить за добавленные без согласия услуги ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Собственник вправе не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их внесли в платежную квитанцию без его предварительного одобрения, заявил преподаватель юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов. В их число могут входить охрана, услуги консьержа и уборка территории или подъезда, передает РИА Новости.

Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда. Обязанность по оплате дополнительных жилищных услуг возникает только на основании решения собрания собственников жилых помещений, — рассказал эксперт.

Если собрание прошло в соответствии с установленным порядком и всеми нормами, то за предоставленные услуги необходимо будет уплатить. Однако если в ходе собрания были допущены процедурные нарушения, собственник, не принимавший в нем участия, имеет право оспорить принятое решение в суде.

Ранее сообщалось, что в России планируют перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Одновременно сроки получения квитанций сдвинутся с первого на пятое число каждого месяца.

оплата
ЖКХ
услуги
собственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.