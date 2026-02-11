Россиянам рассказали, когда можно не платить за некоторые услуги ЖКХ

Россиянам рассказали, когда можно не платить за некоторые услуги ЖКХ Коновалов: россияне могут не платить за добавленные без согласия услуги ЖКХ

Собственник вправе не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их внесли в платежную квитанцию без его предварительного одобрения, заявил преподаватель юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов. В их число могут входить охрана, услуги консьержа и уборка территории или подъезда, передает РИА Новости.

Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда. Обязанность по оплате дополнительных жилищных услуг возникает только на основании решения собрания собственников жилых помещений, — рассказал эксперт.

Если собрание прошло в соответствии с установленным порядком и всеми нормами, то за предоставленные услуги необходимо будет уплатить. Однако если в ходе собрания были допущены процедурные нарушения, собственник, не принимавший в нем участия, имеет право оспорить принятое решение в суде.

Ранее сообщалось, что в России планируют перенести крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Одновременно сроки получения квитанций сдвинутся с первого на пятое число каждого месяца.