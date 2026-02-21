Долги за «коммуналку» спишут быстро и онлайн: как это будет работать

В России меняют подход к взысканию коммунальных долгов: к 2028 году процесс хотят сделать полностью цифровым, а пока в двадцати регионах уже тестируют упрощенный порядок. NEWS.ru рассказывает, как теперь будут наказывать неплательщиков, почему можно не заметить судебный приказ и кому грозит внезапное списание средств со счета.

Что известно о новом порядке взыскания долгов за ЖКУ

В России готовят запуск цифровой системы взыскания долгов за ЖКУ. Планируется, что к 2028 году все операции — от уведомления должника до подготовки документов в суд — будут проходить онлайн через платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, до февраля 2028 года примут специальный закон, который закрепит этот порядок.

Парламентарий особо подчеркнул, что речь не идет об ужесточении наказаний: система просто переведет существующую процедуру в «цифру», чтобы сделать ее быстрее и прозрачнее.

Как пояснил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, новые правила направлены на ускорение получения судебного приказа. «Это позволит уйти от бумажной работы и активнее использовать государственные цифровые сервисы», — отметил он.

По словам инвестиционного советника, основателя университета «Финансология» Юлии Кузнецовой, если раньше между образованием долга и реальным взысканием проходили месяцы, то при цифровой модели сроки могут существенно сократиться.

В каких регионах уже действует упрощенный порядок

С 1 июля 2025 года на основании постановления правительств РФ от 26.06.2025 в России стартовал эксперимент по взысканию долгов за коммунальные услуги в упрощенном порядке, который продлится до 30 июня 2026 года.

На сегодня эксперимент действует в 20 регионах: Коми, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как выглядит новая процедура взыскания на практике

Суть новой схемы в том, что теперь организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (будь то УК, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация), достаточно подать заявку в ГИС ЖКХ, указав лишь фамилию должника и сумму задолженности.

Дальше в дело вступают алгоритмы: система сама находит все недостающие сведения — ИНН, адрес регистрации, — формирует электронное заявление о выдаче судебного приказа, определяет нужного мирового судью по адресу должника и направляет ему документы.

Судья в свою очередь выносит приказ и также в электронном виде возвращает его в ГИС ЖКХ. Если должник в течение десяти рабочих дней не заявит возражений, приказ автоматически уходит в Федеральную службу судебных приставов.

Главный нюанс здесь в том, что гражданин может узнать о долге только постфактум — когда деньги уже списаны с его счета (в случае когда редко пользуется «Госуслугами», например). «При цифровом формате ключевым риском становится скорость — если человек не отслеживает уведомления на „Госуслугах“ или почтовые сообщения, он может узнать о списании уже постфактум», — предупредила Кузнецова.

Как оспорить задолженность

Несмотря на автоматизацию процесса, у граждан сохраняется право на защиту. «Если должник не согласен с начислениями (например, долг уже оплачен или сумма рассчитана неверно), закон дает ему 10 дней с момента получения судебного приказа на подачу возражений», — указал Дмитрий Бондарь.

В рамках эксперимента предполагается, что направить их можно будет там же, где пришло уведомление, — через портал госуслуг. При поступлении возражений мировой судья обязан отменить приказ, после чего взыскание возможно только в рамках обычного искового производства с вызовом сторон и полноценным разбирательством, пояснил эксперт.

Если же десятидневный срок пропущен, приказ вступает в законную силу и направляется для исполнения — либо в банк, где у должника открыты счета, либо судебным приставам. «Именно на этом этапе со счетов списываются деньги в счет погашения долга. По сути, сама процедура списания не меняется, ускоряется лишь передача документов от суда к взыскателям», — подчеркнул Бондарь.

По мнению эксперта, было бы справедливо, если бы цифровые сервисы заработали и в обратную сторону. Например, можно было бы автоматизировать перерасчет за некачественно оказанные услуги — особенно те, на которые нельзя установить счетчик (содержание и текущий ремонт общего имущества). Сегодня процедура фиксации нарушений и признания услуг некачественными остается сложной для рядового гражданина, указывает он. Внедрение встречных цифровых механизмов сделало бы реформу по-настоящему сбалансированной, заключил Бондарь.

Что грозит неплательщикам за коммунальные услуги

С учетом нового срока уплаты коммунальных платежей (15-е число каждого месяца) задолженность за предоставленные коммунальные услуги возникает с 16-го числа месяца, последующего за периодом оплаты.

С 31-го дня просрочки начисляются пени. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка за день. Если не платить 90 дней, размер пени увеличивается до 1/130 ставки, напоминает NEWS.ru юрист, эксперт Аналитического центра Университета «Синергия» Дарья Морскова.

Как только сумма долга превысила сумму средних платежей за два месяца (среднемесячная плата рассчитывается из норматива потребления, установленные счетчики на нее не влияют), поставщик коммунальных услуг может применять в отношении должника «санкции». Ему могут отключить горячую воду, газ и электричество. Исключение: отопление и холодное водоснабжение в многоквартирных домах, которые по закону отключать нельзя.

Важно: чтобы коммунальщики отключили газ или воду, должник должен не платить по счетам полгода и более. Но тогда ситуация может дойти и до суда, предупреждает Морскова.

