Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 03:39

В Дубае начался пожар в районе аэропорта из-за БПЛА

Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар возник в районе Международного аэропорта Дубая в результате «инцидента с беспилотником», сообщил медиаофис правительства эмирата. Подробности авторы публикации не раскрыли.

В настоящее время власти реагируют на пожар, возникший в результате инцидента с беспилотником в районе Международного аэропорта Дубая. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех присутствующих, — уточнил медиаофис.

Ранее сообщалось, что в Дубае иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC. В результате инцидента в районе наблюдается задымление, у здания выбиты стекла. Иранский дрон также атаковал пляж Джумейра, появилась информация о взрывах в этом районе. В СМИ писали, что после инцидента над городом появился черный столб дыма.

До этого в Генеральном консульстве РФ информировали, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.

Дубай
пожары
БПЛА
Ближний Восток
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.