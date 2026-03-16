В Дубае начался пожар в районе аэропорта из-за БПЛА

Пожар возник в районе Международного аэропорта Дубая в результате «инцидента с беспилотником», сообщил медиаофис правительства эмирата. Подробности авторы публикации не раскрыли.

В настоящее время власти реагируют на пожар, возникший в результате инцидента с беспилотником в районе Международного аэропорта Дубая. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех присутствующих, — уточнил медиаофис.

Ранее сообщалось, что в Дубае иранский беспилотник взорвался рядом со зданием Международного финансового центра DIFC. В результате инцидента в районе наблюдается задымление, у здания выбиты стекла. Иранский дрон также атаковал пляж Джумейра, появилась информация о взрывах в этом районе. В СМИ писали, что после инцидента над городом появился черный столб дыма.

До этого в Генеральном консульстве РФ информировали, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.