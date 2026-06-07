В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки

В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки СЦКК: семь человек пострадали в населенных пунктах ДНР при 17 обстрелах ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Ранения получили семь гражданских лиц, в том числе двое детей.

Повреждены 14 жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры, а также грузовые и легковые автомобили. Всего по территории республики было выпущено 26 боеприпасов.

17 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано <…> за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе двоих детей, — уточняется в публикации.

Обстрелы ДНР продолжают наносить ущерб гражданской инфраструктуре и приводить к жертвам среди мирного населения. Раненые дети находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник проинформировал, что ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.

До этого один человек погиб и еще один получил повреждения в результате обстрела гражданской машины сотрудника Каховской администрации Вооруженными силами Украины. Пострадавший чиновник после оказания помощи находится в стабильном состоянии, отметил он.