Миллионы долларов, модельный бизнес, Буре, Иглесиас: как живет Анна Курникова

Бывшей российской теннисистке Анне Курниковой исполнилось 45 лет. После завершения карьеры звезда большого спорта работала моделью и встречалась с известными хоккеистами. Как началась история любви Курниковой с испанским певцом Энрике Иглесиасом, узаконили ли они отношения и в какой скандал угодил музыкант — в материале NEWS.ru.

Чем известна теннисистка Анна Курникова

Анна родилась 7 июня 1984 года в Москве. Ее отец Сергей Курников был чемпионом России по греко-римской борьбе, преподавал в академии физкультуры, а мать Алла работала тренером по большому теннису. В детстве Курникова часто болела гриппом и простудой, поэтому родители девочки хотели, чтобы она занималась спортом для поддержания здоровья. Анна ходила в секции плавания и фигурного катания, но в итоге выбрала теннис.

Курникова отличалась хорошей координацией и реакцией. В 10 лет Анна получила стипендию теннисной академии Ника Боллетьери в США.

11-летняя Анна Курникова на Открытом чемпионате США по теннису, 1992 год Фото: IMAGO/POCHAT JEAN MARC/Global Look Press

В 1995 году спортсменка сыграла за сборную России на Кубке Федерации. Анна стала самой юной российской участницей Олимпиады-1996 в Атланте. На тот момент ей было 15 лет и 47 дней. Женская теннисная ассоциация (WTA) признала россиянку новичком сезона.

В 16 лет Анна дошла до полуфинала Уимблдона и уступила будущей чемпионке и партнерше по парному разряду Мартине Хингис. В начале 2000-х Курникова находилась в десятке лучших теннисисток мира. При этом Анна не смогла завоевать ни одного титула в одиночном разряде на уровне WTA.

Зато россиянка построила успешную карьеру в паре с Мартиной Хингис. Они по два раза побеждали на Открытом чемпионате Австралии (1999, 2002) и в итоговом турнире WTA (1999, 2000). Вместе теннисистки завоевали 16 титулов. Курникова стала единственной россиянкой в статусе первой ракетки мира в парном разряде. В 2003 году Анна завершила карьеру из-за травм.

Чем занималась Курникова после ухода из тенниса

На момент завершения профессиональной карьеры доход россиянки оценивался в $50 млн. Часть суммы спортсменка вложила в недвижимость. В 2000 году Курникова заняла 58-ю строчку в списке знаменитостей журнала Forbes.

Она также стала звездой мирового шоу-бизнеса. В 2000-х Анна начала делать первые шаги в модельной и актерской сфере. Курникова сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирэн», ее партнерами по съемочной площадке были актеры Джим Керри и Рене Зеллвегер.

Российская теннисистка Анна Курникова во время игры на теннисном турнире ‭«Кубок Кремля» в Москве, 2008 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2002 году Анна заняла первую строчку рейтинга топ-100 самых сексуальных женщин современности издания FHM. Фотографии Курниковой появлялись на обложках глянцевых журналов. Анна была лицом нижнего белья, часов «Омега», ракеток «Йонекс», видеоигр и мобильных телефонов «Пегасо». Доходы от рекламы значительно превышали гонорары от участия в турнирах. Издание The Mirror подсчитало, что заработок россиянки в начале нулевых составлял порядка $225 тысяч в неделю.

Что известно о романе Курниковой с хоккеистом Федоровым

Курникова состояла в отношениях с экс-хоккеистом Сергеем Федоровым. Он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Детройт Ред Уингз». Федоров познакомился с Курниковой на вечеринке в 1996 году. Хоккеисту на тот момент было 26, а теннисистка была на 10 лет моложе. Американские папарацци постоянно следили за русской парой. Анна и Сергей появлялись на обложках газет и журналов.

В 2001 году британская газета The Sun сообщила о свадьбе Курниковой и Федорова. Отец теннисистки опроверг эту информацию. В тот момент в отношения пары вмешался хоккеист Павел Буре, который жил недалеко от Курниковой и был хорошо с ней знаком. В СМИ появлялись их совместные фотографии.

Федоров не верил в роман Курниковой с Буре. Он решил бороться за теннисистку, покинул расположение «Детройта» и приехал делать девушке предложение. Западные таблоиды утверждали, что Сергей и Анна сыграли свадьбу в Москве в обстановке строгой секретности. В 2003 году он подтвердил, что был женат на Курниковой, но они быстро развелись.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: All Access/ZUMAPRESS/Global Look Press

Как начался роман Курниковой и Энрике Иглесиаса

В 2001 году Курникова получила травму и долго восстанавливалась. У теннисистки было много свободного времени, и она согласилась сняться в клипе Иглесиаса на песню Escape («Побег»). Испанский музыкант с первого взгляда влюбился в русскую красавицу.

Курникова прибыла на съемочную площадку с распущенными волосами и в топе без бюстгальтера. Иглесиас поздоровался с девушкой, а потом сказал режиссеру, что не удастся снять сцену с поцелуем из-за герпеса на ее губе. Ассистентка сказала об этом Курниковой, у которой едва не случилась истерика. Она смотрела в зеркало и не видела никаких проблем в своей внешности. Анна думала уйти со съемочной площадки и «послать наглеца».

Продюсер Иглесиаса волновался, что теннисистка разорвет контракт и потребует неустойку, но певец стоял на своем.

«Она не уйдет. Если будет нужно, я попрошу прощения. Как я могу упустить возможность поцеловать такую прекрасную девушку?» — сказал Иглесиас.

Сцену с поцелуем в автомобиле все-таки сняли. Курникова узнала, что Иглесиас сильно переживал за этот эпизод. Анне тогда не понравилось, как выставлен свет. Теннисистка сказала, что ее кожа выглядела неестественно бледной в кадре, но на самом деле, по ее словам, хотела проверить, умеет ли Иглесиас целоваться. Клип на песню Escape получился успешным. На сегодня у него 168 млн просмотров на YouTube. После совместного клипа Иглесиаса и Курникову стали чаще видеть вместе на мероприятиях.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: OH_GAR/OHPIX/Global Look Press

Где живут Курникова и Иглесиас

У Энрике и Анны четверо детей: близнецы Николас и Люси, родившиеся в 2017 году, дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020-го, и сын Ромео (17 декабря 2025 года). Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас — младший заявил, что Энрике и Анна тайно поженились после 22 лет совместной жизни.

Звездная пара живет в Майами на двухэтажной вилле, которую они купили в 2013 году за $26 млн. По соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, певца Рики Мартина и певицы Шер. Артист и экс-теннисистка редко рассказывают о личной жизни и почти не посещают светские мероприятия. Периодически они выкладывают фотографии с детьми в социальных сетях.

В какой скандал попал Энрике Иглесиас

В своих соцсетях Иглесиас опубликовал архивное видео, на котором целуется с поклонницей. Это произошло в 2022 году на концерте в Лас-Вегасе. Тогда на сцену прорвалась поклонница артиста и зацеловала его: сначала — в щеки, а затем — в губы. Певец не сразу смог вырваться из крепких объятий девушки. Многие поклонники осудили Иглесиаса за публикацию архивного видео и поддержали Курникову.

«Бедная Аня, столько лет терпит!»; «Будь я на месте Анны, я бы прибила его!!!»; «Он что, гордится этим?!»; «Мне кажется, он хотел хайпануть»; «Анна там жива вообще?» — возмутились они.

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