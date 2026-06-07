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07 июня 2026 в 02:07

«Не субъект»: Зеленский получил хлесткую характеристику

Степашин: диалог нужен с США и Европой, а не с Зеленским

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский не является ни субъектом, ни предметом для переговоров, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его мнению, диалог следует вести только с США и Европой, которые его поддерживают.

Диалог надо вести только с тем, кто его кормит <...>. Зеленский — не субъект и даже не предмет для переговоров. Это совершенно очевидно, — сказал Степашин.

В продолжение своей позиции Степашин сравнил Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он подчеркнул, что в 1944–1945 годах лидер Советского Союза Иосиф Сталин переговоры с ним не вел.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с публикацией письма Зеленского Путину и реакцией американского лидера Дональда Трампа на него. Речь шла об открытом письме Зеленского, где он предложил президенту России провести встречу в третьей стране.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо Зеленского Путину хамством. По его словам, позиция России по украинскому вопросу неизменна, а для переговоров Зеленский должен приехать в Москву.

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Украина
Владимир Зеленский
Сергей Степашин
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