«Не субъект»: Зеленский получил хлесткую характеристику Степашин: диалог нужен с США и Европой, а не с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не является ни субъектом, ни предметом для переговоров, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его мнению, диалог следует вести только с США и Европой, которые его поддерживают.

Диалог надо вести только с тем, кто его кормит <...>. Зеленский — не субъект и даже не предмет для переговоров. Это совершенно очевидно, — сказал Степашин.

В продолжение своей позиции Степашин сравнил Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он подчеркнул, что в 1944–1945 годах лидер Советского Союза Иосиф Сталин переговоры с ним не вел.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с публикацией письма Зеленского Путину и реакцией американского лидера Дональда Трампа на него. Речь шла об открытом письме Зеленского, где он предложил президенту России провести встречу в третьей стране.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо Зеленского Путину хамством. По его словам, позиция России по украинскому вопросу неизменна, а для переговоров Зеленский должен приехать в Москву.