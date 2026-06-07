ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 02:17

«Дело идет к краху»: политику Пашиняна назвали отступлением по всем фронтам

Меркурис: Пашинян ведет Армению к краху из-за ошибочного ориентира в виде ЕС

Ереван, Армения Ереван, Армения Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями ведет республику к краху, ошибочно надеясь на евроинтеграцию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своих социальных сетях. По его словам, нынешнее благополучие Еревана держится исключительно на связях с Москвой и их разрыв обернется катастрофой.

Я думаю, что дело идет к краху. <…> Я считаю, что он глубоко заблуждается. <…> Думаю, если посмотреть на весь период правления Пашиняна в качестве лидера Армении, то можно увидеть отступление по всем фронтам, — указал Меркурис.

Эксперт назвал Пашиняна недальновидным лидером. Он добавил, армянский народ должен выбрать свою дальнейшую судьбу через референдум.

В Армении приняли закон о намерении вступить в Евросоюз, хотя сама интеграционная структура не предлагала стране членства. Пашинян заявлял, что осознает несовместимость ЕС и ЕАЭС, но будет соотносить повестку с обоими объединениями, пока это возможно. Президент России Владимир Путин призывал Ереван раньше определиться с выбором.

Ранее сообщалось, что Пашинян усиливает давление на оппозицию в преддверии парламентских выборов, поскольку его рейтинг не позволяет рассчитывать на победу при честном голосовании. Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков заметил, что создаются препятствия для участия сторонников оппозиции в голосовании. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

Мир
Армения
Никол Пашинян
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы причины, по которым ФРГ не запускает «Северные потоки»
В Огайо произошла массовая стрельба
Россия отказалась взаимодействовать с ООН по ряду вопросов
Румынский сенатор сделала неожиданное признание о России
«Дело идет к краху»: политику Пашиняна назвали отступлением по всем фронтам
«Не субъект»: Зеленский получил хлесткую характеристику
Озвучено, в каких регионах средняя зарплата перевалила за 100 тыс. рублей
Как пережить провал ребенка на ЕГЭ: советы для родителей
В США высказались о масштабах коррупции среди украинских властей
Российская армия улучшила свое положение на севере ДНР
США хотят с помощью Ирана вернуть свой авторитет перед союзниками
Налет БПЛА ВСУ на Сочи ночью 7 июня: что известно, есть ли пострадавшие
Кадыров подарил жителю Грозного неожиданный и очень дорогой подарок
В ДНР рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки
«Молодец!»: легенда тенниса по-русски поздравил Андрееву с победой
Смерть родных на Украине, личная жизнь, гонорары: где сейчас Маршал
Малолетняя жительница Белгородской области попала под атаку ВСУ
Женщины стыдятся об этом говорить: психолог разрушила дамские мифы о сексе
Миллионы долларов, модельный бизнес, Буре, Иглесиас: как живет Анна Курникова
Появились новые данные о количестве умерших от Эболы в ДР Конго
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.