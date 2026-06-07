«Дело идет к краху»: политику Пашиняна назвали отступлением по всем фронтам Меркурис: Пашинян ведет Армению к краху из-за ошибочного ориентира в виде ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своими действиями ведет республику к краху, ошибочно надеясь на евроинтеграцию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своих социальных сетях. По его словам, нынешнее благополучие Еревана держится исключительно на связях с Москвой и их разрыв обернется катастрофой.

Я думаю, что дело идет к краху. <…> Я считаю, что он глубоко заблуждается. <…> Думаю, если посмотреть на весь период правления Пашиняна в качестве лидера Армении, то можно увидеть отступление по всем фронтам, — указал Меркурис.

Эксперт назвал Пашиняна недальновидным лидером. Он добавил, армянский народ должен выбрать свою дальнейшую судьбу через референдум.

В Армении приняли закон о намерении вступить в Евросоюз, хотя сама интеграционная структура не предлагала стране членства. Пашинян заявлял, что осознает несовместимость ЕС и ЕАЭС, но будет соотносить повестку с обоими объединениями, пока это возможно. Президент России Владимир Путин призывал Ереван раньше определиться с выбором.

Ранее сообщалось, что Пашинян усиливает давление на оппозицию в преддверии парламентских выборов, поскольку его рейтинг не позволяет рассчитывать на победу при честном голосовании. Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков заметил, что создаются препятствия для участия сторонников оппозиции в голосовании. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.