В Госдуме рассказали, как добиться перерасчета за холодные батареи Депутат Хованская: для перерасчета за отопление нужно зафиксировать нарушения

Единственный способ получить перерасчет за холодные батареи — фиксировать нарушения и жаловаться в надзорные органы, рассказала в интервью NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская. По ее словам, коммунальщики могут сопротивляться и предлагать обманные варианты, но жалобы в жилинспекцию и прокуратуру могут принести результат.

Зафиксировать температуру, вызвав представителя УК. В крайнем случае можно еще запросить из котельной данные по подаче тепла. И требовать перерасчет. <...> Но быть готовым к тому, что далеко не везде эти инспекции работают так, как положено, — сказала Хованская.

Парламентарий подтвердила, что коммунальщики часто отказываются платить положенную компенсацию за недогрев, предлагая вместо денег «зачесть в счет будущих платежей». Несмотря на сложности, она посоветовала гражданам не опускать руки: фиксировать нарушения, жаловаться в жилищную инспекцию и прокуратуру, так как в ряде случаев это позволяет добиться перерасчета, пусть и «мизерного».

Ранее лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен. Причина — опережающий износ инфраструктуры: ежегодно выбывает 2% сетей, а восстанавливается лишь 1%. Наиболее остро эта проблема проявляется в сфере водоснабжения и водоотведения.