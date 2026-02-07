Перерасчет за отопление: объясняем, как законно уменьшить сумму в квитанции

В феврале 2026 года квитанции за отопление могут пересчитать, и суммы в платежках ЖКХ будут уменьшены. Но это не автоматическая льгота, а законная компенсация за недополученное тепло. Как получить выплату и сколько можно в итоге сэкономить на отоплении за счет перерасчета, расскажет NEWS.ru.

В каких случаях плату за отопление могут пересчитать

Получить перерасчет платы за отопление можно в одном ключевом случае: если температура в вашей квартире этой зимой не соответствовала установленным законом нормативам. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказали эксперты в сфере жилищного права и ЖКХ.

По словам преподавателя кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Георгия Пачулия, основанием для обращения является именно несоблюдение нормативов. «В случае несоответствия температуры воздуха в жилом помещении установленным требованиям потребитель вправе обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчете», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь указал на конкретную цифру: законодательство, в частности постановление правительства № 354, дает вам право требовать снижения платы, если в жилой комнате было холоднее +18 градусов. Именно это нарушение является прямым основанием для перерасчета, который могут произвести в феврале, отметил он в беседе с NEWS.ru.

То есть главный и единственный критерий для инициации процедуры — это официально зафиксированный факт, что в отопительный период в вашей квартире было холоднее, чем положено по закону.

Как получить перерасчет за отопление

Получить перерасчет невозможно без официального подтверждения нарушения. Процедура требует от собственника активных действий. Дмитрий Бондарь советует сразу провести первичный замер: проверить температуру обычным термометром, записать данные и сфотографировать.

«Если холодно, позвоните в свою управляющую компанию и попросите составить официальный акт о некачественной услуге. Этот документ может быть основанием для перерасчета. Если в компании отказываются помочь, можно пригласить не менее двух соседей и зафиксировать факт нарушения вместе», — рекомендует эксперт.

По словам Георгия Пачулия, для фиксации факта нарушения необходимо направить письменное обращение в управляющую компанию, которая в свою очередь обязана зарегистрировать данное обращение и обеспечить проведение контрольных замеров температуры воздуха в установленные законодательством или договором управления сроки.

Акт проверки — единственный законный документ, фиксирующий, соответствует ли температура нормативам. Если в нем зафиксировано нарушение (например, температура ниже +18 градусов), обслуживающая организация обязана устранить причины недогрева и произвести перерасчет платы за отопление за период предоставления некачественной услуги.

«Если гражданин не согласен с актом, то его можно оспорить в судебном порядке или обратиться в прокуратуру», — подчеркнул Пачулия.

Сколько можно сэкономить за счет перерасчета

Конкретный размер перерасчета зависит от двух ключевых параметров: степени отклонения температуры от нормы и продолжительности этого нарушения.

По словам Бондаря, плата снижается пропорционально за каждый час недогрева. «Например, если ежемесячный платеж составляет 3000 рублей, а температура в комнате держалась на уровне +15 °C вместо положенных +18 °C в течение половины месяца, экономия может быть весьма ощутимой. В некоторых случаях возврат может достигать половины от обычной суммы», — пояснил эксперт.

Но тут очень важно не затягивать с обращением. Подать заявление на перерасчет необходимо в течение шести месяцев с момента обнаружения проблемы.

Пачулия добавил, что точная методика расчета прописана в законодательстве. Однозначно назвать итоговую сумму сложно, так как порядок перерасчета строго регламентируется правилами предоставления коммунальных услуг, отметил юрист. Главное — ваше право на него закреплено законом.

Если управляющая компания игнорирует ваше заявление, следующим шагом должно быть обращение с жалобой в надзорные органы — Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, советуют эксперты.

