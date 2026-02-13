Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема

При обнаружении завышенных сумм в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги не стоит поддаваться панике. Наиболее эффективным способом решения проблемы на сегодняшний день является подача заявления на перерасчет. NEWS.ru рассказывает, в каких случаях жильцы имеют право требовать пересмотра платежей и как это правильно сделать.

Почему счета за ЖКУ могут быть завышены

Как рассказала NEWS.ru юрист «СберПраво» Екатерина Абрамовская, размер платы за предоставляемые коммунальные услуги, согласно части 1 статьи 157 ЖК РФ, определяется исходя из показаний индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета за расчетный период. «В случае отсутствия приборов учета используются нормативы потребления», — отметила она.

По словам юриста, есть несколько причин, по которым сумма в квитанции ЖКУ может оказаться выше ожидаемой. Во-первых, это неисправность счетчиков. Нередки случаи, когда поврежденные или некорректно работающие приборы учета могут существенно завышать показания, что напрямую отражается на размере платежа.

Кроме того, стоимость может быть заметно выше, если в расчетах коммунальных служб были допущены ошибки либо сам жилец снял показания неверно. Некорректные расчеты со стороны поставщиков услуг чаще всего возникают из-за сбоя в программном обеспечении. Жильцы могут ошибиться при снятии показаний счетчиков при наличии сложных систем учета, добавила Абрамовская.

По ее словам, плата за коммунальную услугу может быть увеличена с применением повышающих коэффициентов. «Это происходит в случаях, когда жилец дважды или более раз не допускает исполнителя в помещение для проверки приборов учета», — объяснила эксперт.

Аналогичная ситуация возникает при двукратном недопуске представителей гарантирующего поставщика (сетевой организации) для установки, ввода в эксплуатацию, проверки состояния или обслуживания приборов учета электроэнергии, а также для подключения их к интеллектуальной системе учета, рассказала юрист.

Когда нужно требовать перерасчет

Закон предоставляет жильцам право на перерасчет в целом ряде ситуаций. Вот основные из них. Первая и самая очевидная — ошибка со стороны поставщика услуг, подчеркнула Абрамовская. Расчетный центр мог допустить сбой в программе или неверно применить тариф. Вторая причина связана с приборами учета: если счетчики сломались, работают некорректно или кто-то посторонний вмешался в их работу, показания могут искажаться, а значит, и платежи будут завышены.

Третья группа оснований касается качества услуг. «Вы вправе требовать пересмотра начислений, если, например, отопление не соответствует нормативам (в квартире холодно) или услуга вовсе не предоставлялась — из-за аварии или длительных ремонтных работ», — пояснила юрист.

И наконец, перерасчет возможен при изменении количества проживающих. Если в квартире фактически живет меньше людей, чем числится, или кто-то из членов семьи надолго уезжал (в командировку, отпуск, на лечение) и привез подтверждающие документы, это должно быть учтено в квитанциях, добавляет Абрамовская.

Что еще важно знать о перерасчете

Как рассказал NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», бизнес-консультант Илья Русяев, перерасчет платы за ЖКУ остается одной из самых востребованных процедур среди собственников и при этом одной из самых плохо понимаемых. «Большинство жильцов даже не подозревают, что в их квитанциях могут быть ошибки, за которые управляющая компания обязана вернуть деньги», — подчеркнул он.

По его словам, для начала нужно понять структуру квитанции. В ней всегда две крупные группы начислений: коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, вывоз ТКО) и содержание жилого помещения (управление домом, уборка, текущий ремонт). Перерасчет по первой группе регулируется постановлением правительства РФ № 354, по второй — правилами № 491. Это принципиальное разграничение, потому что порядок фиксации нарушений и сроки реагирования у них разные, отметил Русяев.

Как составить заявление о перерасчете

Содержание заявления о перерасчете коммунальных платежей должно быть четким и содержать следующую информацию.

Адресат. Заявление подается на имя руководителя организации, выставляющей счета за предоставление коммунальных услуг. Необходимо указать полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя и ее адрес.

Ваши данные. Укажите свои полные Ф.И.О. и адрес проживания.

Предмет заявления. Четко перечислите услуги, по которым требуется произвести перерасчет.

Обоснование. В заявлении необходимо подробно описать причину, по которой вы просите произвести перерасчет. Укажите конкретные факты, даты, обстоятельства, которые привели к завышенным начислениям. Приложите копии подтверждающих документов (акты, справки, чеки, фотографии и т. д.).

Требование. Сформулируйте свое требование — произвести перерасчет и скорректировать сумму к оплате.

Срок рассмотрения. Укажите желаемый срок рассмотрения вашего заявления, обычно это 10 рабочих дней.

Дата и подпись. Поставьте дату составления заявления и свою подпись.

Подавать заявление лучше лично в двух экземплярах (с отметкой о приеме на вашей копии) либо заказным письмом с описью вложения, советует Русяев. Существует и третий способ — через ГИС ЖКХ на портале dom.gosuslugi.ru. Если обращение не будет обработано в установленный срок, система автоматически направляет его выше.

В случае отказа управляющей компании или ее бездействия следует обращаться с жалобой в Госжилинспекцию, затем — в Роспотребнадзор. Если спор не удается урегулировать на этих этапах, вопрос решается в суде с применением Закона о защите прав потребителей, заключил эксперт.

