09 марта 2026 в 23:50

«Решающий момент»: в РФПИ дали оценку разговору Путина и Трампа

Дмитриев: важный разговор между Путиным и Трампом состоялся в решающий момент

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телефонные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом были «решающими», написал в своем посте в соцсети Х глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, беседа состоялась в ключевой момент.

Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент, — написал Дмитриев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в ходе разговора выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня на Украине. Он также отметил, что беседа носила деловой и откровенный характер, а основное внимание было уделено ситуации вокруг Ирана и украинскому урегулированию.

Во время беседы Путин акцентировал внимание на успехах российских войск в зоне специальной военной операции. Российский лидер видит в продвижении Вооруженных сил России причину для побуждения Киева к урегулированию путем переговоров.

Также Путин поделился видением путей выхода из кризиса вокруг Ирана. Москва предложила конкретные наработки, базирующиеся на итогах консультаций с ключевыми игроками региона.

