Нефть марки Brent рухнула ниже $90

Bloomberg: нефть марки Brent упала с $99 до $83,9 за 15 минут

Танкер с сырой нефтью у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, недалеко от Новороссийска, Россия Танкер с сырой нефтью у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, недалеко от Новороссийска, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мировые цены на нефть эталонной марки Brent совершили резкое падение в вечерние часы торгов, в моменте пробив отметку в $84 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующие статистические данные. Обвал котировок совпал по времени с сообщениями о телефонных переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Около 22:15 по московскому времени стоимость барреля находилась на уровне $99. Однако всего за 15 минут, к 22:30 мск, произошло стремительное обрушение цены до $83,92. В моменте падение составило более 15% от текущих значений.

После резкого провала рынок немного скорректировался: к 22:56 мск нефть торговалась уже по $89 за баррель, а затем вышла на уровень $88,59. Столь волатильные движения совпали по времени с новостной повесткой.

Рынок нефти отреагировал резкими колебаниями на геополитические события, упав более чем на 15 долларов за четверть часа. Хотя к полуночи котировки частично отыграли падение, основной причиной обвала аналитики считают начало прямого диалога лидеров двух стран.

Ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров с Дональдом Трампом Владимир Путин поделился видением путей выхода из кризиса вокруг Ирана. Москва предложила конкретные наработки, базирующиеся на итогах консультаций с ключевыми игроками региона.

