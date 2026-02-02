Bloomberg связал обвал цен на золото и серебро со спекулянтами из Китая

Резкое снижение зафиксировали на мировых рынках драгоценных металлов цен после стремительного роста, вызванного активными спекулятивными покупками, прежде всего со стороны инвесторов из Китая, сообщает Bloomberg. В пятницу котировки серебра снизились на 26%, золото подешевело на 9%.

Резкий разворот котировок аналитики связывают с укреплением доллара после сообщений о возможном назначении Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы США, а также с признаками перегретости рынка. Существенная волатильность наблюдалась и в сегменте меди.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru назвал покупку золота наиболее эффективным инвестиционным инструментом. По его словам, данное определение не подходит для доллара, поскольку американская валюта сейчас нестабильна и ее курс снижается. Он предупредил, что при быстрой продаже возможны значительные убытки. В качестве альтернативы Делягин предложил золотые инвестиционные монеты.

До этого независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что стоимость серебра в мире может вырасти до $1000 (около 75 тыс. рублей) за тройскую унцию в течение ближайших пяти лет. По его мнению, для этого должен сохраняться стабильный спрос со стороны инвесторов и центральных банков. Второе условие, полагает эксперт, — это активная скупка серебра центральными банками для диверсификации резервов. Третье — стремительное нарастание дефицита металла из-за падения производства при стабильном спросе.