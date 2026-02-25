Цена одного драгметалла превысила $90 впервые с 4 февраля

Зимняя Олимпиада — 2026
Стоимость серебра превысила $90 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию впервые с 4 февраля, следует из данных торговых площадок. В частности, на бирже Comex в 08:34 мск показатель увеличивался на 2,86% и достиг $90,01.

При этом в 08:50 мск цена на серебро стала ускоренно расти и достигла уже $90,97 за тройскую унцию. В то же время фьючерс на золото стоил $5227,6 (чуть более 400 тыс. рублей). Цена палладия составила $1850,5 (141 тыс. рублей), а платины — $2277,5 (174 тыс. рублей).

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что за последние семь лет самым прибыльным финансовым инструментом оказалось золото, в 2019–2025 году его доходность взлетела почти на 300%, оставив далеко позади инфляцию, которая составила 62,9%. По его словам, вложения в недвижимость за тот же период лишь удержались на уровне официальной инфляции, показав рост в 62,9%.

В конце января цена на золото впервые превысила $5600 (более 427 тыс. рублей) за тройскую унцию. При этом стоимость серебра также побила рекорд: она достигла $119 (более 9 тыс. рублей) за унцию.

