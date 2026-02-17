Назван самый доходный актив за семь лет Глава АРБ Тосунян: золото за семь лет принесло россиянам почти 300% дохода

За последние семь лет самым прибыльным финансовым инструментом оказалось золото, в 2019–2025 году его доходность взлетела почти на 300%, оставив далеко позади инфляцию, которая составила 62,9%, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Данные исследования он представил в ходе пресс-завтрака «Портфельный подход или поиск фаворитов 2026: когда финансовые яйца в разных корзинах», передает корреспондент NEWS.ru.

Представленные данные по доходности (расчет в рублях) различных инструментов показывают, что в прошлом году с учетом инфляции эффективными были вложения в рублевые вклады и самым доходным инструментом остались вложения в золото. С 2019 по 2025 год включительно вложения в золото вне конкуренции — все статистические данные указывают рост почти в четыре раза (+294,9% за семь лет), — сказал Тосунян.

По его словам, вложения в недвижимость за тот же период лишь удержались на уровне официальной инфляции, показав рост в 62,9%. А вот рублевые вклады, принесли доходность в 115%, что значительно выше роста цен.

Вложения в остальные инструменты (доллар, евро, акции) де-факто оказались убыточными, причем основной убыток условному инвестору принесли вложения на фондовом рынке, отметил Тосунян.

В конце января биржевая цена на золото впервые превысила $5600 (более 427 тыс. рублей) за тройскую унцию. При этом стоимость серебра также побила рекорд: она достигла $119 (более 9 тыс. рублей) за унцию.