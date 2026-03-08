Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 11:13

Женщины-инвесторы раскрыли, куда лучше вложить 1 млн рублей

РБК: 1 млн рублей лучше вложить в акции и драгоценные металлы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Наибольшую доходность при вложении 1 млн руб. в начале марта принесут депозиты, облигации и драгоценные металлы, сообщает РБК. Кроме того, как рассказали женщины-инвесторы журналистам, можно вкладываться в акции, которые наберут популярность только к середине года.

Так, по мнению, соосновательницы InvestFuture Киры Юхтен, 1 млн руб. можно распределить по нескольким категориям — по 200 тыс. руб. на депозит, в облигации, акции и золото. Оставшуюся сумму она предложила вложить в программу долгосрочных сбережений.

В свою очередь директор департамента образовательных программ ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова рассказала, что недавно вложила около 1 млн руб. в фонды денежного рынка «Ликвидность» (LQDT) и «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM). Теперь она ждет, когда поступит сигнал о покупке акций.

Ранее сообщалось, что банковский сектор и нефтепереработка являются благоприятными сферами для инвестиций в 2026 году. Текущий год будет характеризоваться снижением ключевой ставки Банком России на фоне умеренного роста экономики, считает CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

экономика
инвестиции
женщины
финансы
