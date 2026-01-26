Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 06:45

Названы отрасли, благоприятные для инвестирования в 2026 году

Брокер Хандошко посоветовала инвестировать в банковскую сферу и нефтепереработку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Банковский сектор и нефтепереработка являются благоприятными сферами для инвестиций в 2026 году, заявила NEWS.ru CEO европейского брокера Mind Money (ex «Церих») Юлия Хандошко. По ее прогнозу, текущий год будет характеризоваться снижением ключевой ставки Банком России на фоне умеренного роста экономики.

В 2026 году российская экономика по базовому сценарию будет расти в пределах 1–1,5%. При этом сохраняется высокая волатильность, поэтому ЦБ будет вынужден снижать ставку. Другой вопрос, насколько быстро это произойдет. В такой ситуации относительно стабильными выглядят инвестиции в крупнейшие банки. Они обладают достаточной ликвидностью и масштабом, что делает их одними из самых предсказуемых целей для инвесторов. Также привлекательным остается сырьевой сектор. Кажется, что самое страшное для российской нефти и вообще ресурсов уже произошло, — пояснила Хандошко.

При этом, по мнению эксперта, другие сегменты, такие как агропромышленный комплекс, несут в себе дополнительные риски из-за низкой ликвидности. Также она посоветовала инвесторам обратить внимание на рынок IPO, на который в прошлом году удачно вышел ДОМ.РФ.

Что касается агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, то здесь есть перспективные компании для инвестирования, но низкая ликвидность делает их более волатильными. Даже сильный бизнес в таких секторах может показывать цифры, которые не отражают реальное состояние компании. Кроме того, на мой взгляд, в 2026 году можно обратить внимание на рынок IPO. В 2025 году значимым событием стало размещение ДОМ.РФ, и в этом году могут появиться еще несколько крупных IPO. Тем не менее главным риском в любых инвестициях остается геополитика. Например, история про Гренландию связана с экономикой больше, чем нам кажется, — резюмировала Хандошко.

Ранее руководитель продукта «Вклады» в компании «Сравни» Илья Васильков заявил, что прогнозируемое снижение ключевой ставки в 2026 году и, как следствие, падение ставок по вкладам может оживить фондовый рынок. По его мнению, в первую очередь речь идет об акциях. При этом популярным и более надежным инструментом останутся облигации, отметил он.

советы
инвестиции
брокеры
деньги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
