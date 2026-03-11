Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 07:44

Ограничения введены в двух российских аэропортах

Росавиация временно ограничила работу аэропортов в Перми и Ижевске

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Перми. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства.

Аэропорты Ижевск, Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в Росавиации.

Причины введения ограничений не уточняются. Однако ранее аналогичные меры вводились в российских аэропортах из-за угрозы атак украинских беспилотников.

Одновременно с этим аэропорты Самары и Ульяновска, ранее закрытые из-за угрозы атак беспилотников, возобновили работу в штатном режиме. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах в справочных службах аэропортов и у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Бахрейна частично возобновили полеты из международного аэропорта Манамы впервые с 28 февраля. По словам источника, воздушное пространство королевства по-прежнему остается закрытым для большинства рейсов. Исключение сделано только для предварительно согласованных вылетов из аэропорта, расположенного вблизи столицы.

