Ограничения введены в двух российских аэропортах Росавиация временно ограничила работу аэропортов в Перми и Ижевске

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска и Перми. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства.

Аэропорты Ижевск, Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в Росавиации.

Причины введения ограничений не уточняются. Однако ранее аналогичные меры вводились в российских аэропортах из-за угрозы атак украинских беспилотников.

Одновременно с этим аэропорты Самары и Ульяновска, ранее закрытые из-за угрозы атак беспилотников, возобновили работу в штатном режиме. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах в справочных службах аэропортов и у авиаперевозчиков.

