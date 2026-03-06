Бывшего депутата гордумы арестовали по обвинению в захвате власти Экс-депутата гордумы Ижевска Едигарева обвинили в захвате власти и арестовали

Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев арестован 5 марта по обвинению в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), сообщили в правоохранительных органах. Также фигуранту вменяют статью 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем», передает РИА Новости.

Предъявлено обвинение бывшему депутату городской думы Ижевска Андрею Едигареву, — отметил он.

До этого сообщалось, что бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову грозит до 20 лет колонии. Ему вменяют особо тяжкие статьи. Имущество семьи Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей.

Также сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении четырех взяток в особо крупном размере, одна из которых стала самой крупной в регионе за годы. Фигурант признал вину и заявил ходатайство о досудебном соглашении со следствием.