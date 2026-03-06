Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:55

Бывшего депутата гордумы арестовали по обвинению в захвате власти

Экс-депутата гордумы Ижевска Едигарева обвинили в захвате власти и арестовали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев арестован 5 марта по обвинению в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), сообщили в правоохранительных органах. Также фигуранту вменяют статью 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем», передает РИА Новости.

Предъявлено обвинение бывшему депутату городской думы Ижевска Андрею Едигареву, — отметил он.

До этого сообщалось, что бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову грозит до 20 лет колонии. Ему вменяют особо тяжкие статьи. Имущество семьи Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей.

Также сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении четырех взяток в особо крупном размере, одна из которых стала самой крупной в регионе за годы. Фигурант признал вину и заявил ходатайство о досудебном соглашении со следствием.

аресты
Ижевск
депутаты
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.