Беспилотник нанес удар по аэропорту на юго-востоке Ирака БПЛА атаковал международный аэропорт Басры в Ираке

Беспилотник атаковал аэропорт в Басре на юго-востоке Ирака, сообщает Al Jazeera. Кроме того, атаке дрона подвергся город Така.

Также источник в иракских службах безопасности подтвердил, что еще один беспилотник поразил энергетический центр в Эль-Бурджасия в провинции Басра. Информация о пострадавших и масштабах повреждений пока не поступала.

Ранее танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов получил повреждения у иракского порта Хор-аль-Зубайр. По данным представителя компании, внутрь через пробоину поступала вода. По его словам, небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв.

До этого стало известно, что город Илам на западе Ирана подвергся воздушной атаке. Также под ударом оказался город Кум в 120 километрах от Тегерана.

Также появилась информация, что иранские системы противовоздушной обороны сбили истребитель F-15 в небе над Ираком. Официального подтверждения от США или Ирака пока не поступало. По информации источника, системы противовоздушной обороны поразили самолет над Басрой.