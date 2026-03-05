Танкер под флагом Багамских островов атаковали у иракского порта Танкер Sonangol Namibe получил повреждения при взрыве у берегов Ирака

Танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов получил повреждения у иракского порта Хор-эз-Зубайр в результате взрыва у левого борта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Sonangol Marine Services. По данным представителя компании, через пробоину в судно поступает вода.

Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв, — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что у берегов Кувейта на танкере прогремел взрыв, в результате инцидента началась утечка нефти. Масштабы утечки и возможные пострадавшие уточняются. Причины взрыва пока не установлены.

До этого заместитель командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил о блокировке Ираном Ормузского пролива, важной мировой нефтяной артерии. По его словам, там якобы уже уничтожено более десяти нефтяных танкеров.

Эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru заявил: для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.