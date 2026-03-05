Сергей Бурунов впервые подробно рассказал о своих новых отношениях

Российский актер Сергей Бурунов попросил не загадывать, будет ли у него в этом году помолвка с его новой избранницей Екатериной. В интервью журналистке Надежде Стрелец он заявил, что сейчас его отношения проходят фазу сближения.

Давайте не будем загадывать. Мы будем работать над этим. Мы сейчас в фазе «работы» и сближения, — поделился Бурунов.

Он подчеркнул, что до этого долгое время был один, в подавленном психологическом состоянии. Как признался актер, ему было тяжело справляться в одиночку с большим множеством страхов.

Счастливые или несчастливые [у нас] отношения — это покажет время. Главное, чтобы они были здоровые. Я реагирую, как зависимый человек. Алгоритмы моей психики работают как у зависимого человека. Травмы и все вот это. Я очень хочу, чтобы отношения были здоровыми и паритетными, когда можно договориться. Не обвиняя: «А ты? А ты?» и как у всех, как у людей. А я вот не хочу, как у большинства людей, не хочу, чтобы это превратилось в созависимые отношения, — рассказал Бурунов.

Ранее актер признался, что совершенно не умеет отдыхать. По словам артиста, постоянно напряженный рабочий график отражается на его самочувствии.