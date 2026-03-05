Алиев потребовал от Ирана извинений за атаку дронов на Нахичевань

Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт», передает Report.az.

Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности, — заявил Алиев.

Ранее стало известно, что иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар. Помимо этого, еще один дрон упал во дворе школы в том же населенном пункте.

До этого Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. Тегеран официально опроверг причастность к инциденту.