Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:32

Алиев потребовал от Ирана извинений за атаку дронов на Нахичевань

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт», передает Report.az.

Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности, — заявил Алиев.

Ранее стало известно, что иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар. Помимо этого, еще один дрон упал во дворе школы в том же населенном пункте.

До этого Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. Тегеран официально опроверг причастность к инциденту.

Ильхам Алиев
Азербайджан
Иран
атаки
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что грозит экс-замминистра обороны Цаликову
«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль
Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.