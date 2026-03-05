Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:43

Два летевших со стороны Ирана дрона упали и взорвались в Нахичевани

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Tasnim News Agancy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани, сообщило агентство Trend. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар. Помимо этого, еще один дрон упал во дворе школы в том же населенном пункте.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. В результате инцидента никто не пострадал. Администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор на удары, связанные с напряжением обстановки на Ближнем Востоке.

Позднее генштаб Ирана отверг свою причастность к запуску ракеты в сторону территории Турции. В заявлении, опубликованном гостелерадиокомпанией страны, указано, что Тегеран уважает суверенитет дружественного государства.

До этого стало известно, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по мосту короля Фахда, соединяющему территории Бахрейна и Саудовской Аравии. Целью атаки стала важнейшая транспортная артерия региона. Характер ее повреждений неизвестен.

Азербайджан
Иран
дроны
атаки
