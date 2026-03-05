ФСБ поймала 29-летнюю россиянку на донатах ФБК

ФСБ задержала 29-летнюю жительницу Санкт-Петербурга за финансирование организации Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF, включена в России в реестр иноагентов, признана террористической и нежелательной организацией), сообщило РБК со ссылкой на следственную службу управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Известно, что это американское юрлицо Фонда борьбы с коррупцией (Организация признана в России экстремистской и ликвидирована).

Правоохранители уточнили, что девушка была «антироссийской активисткой». По словам задержанной, она перестала отсылать деньги после признания организации запрещенной. Девушка заявила, что разочаровалась в работе Anti-Corruption Foundation.

Ранее полковник Юрий Захаренко частично признал вину в финансировании ФБК. Он заявил о непреднамеренном характере своих действий. Захаренко объяснил переводы средств на протяжении семи месяцев технической ошибкой.

До этого сообщалось, что в Пермском крае местную активистку Елену Гусеву приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей по делу о поддержке структур ФБК. Соответствующее решение вынес Березниковский городской суд.