29 января 2026 в 11:31

Российской активистке вынесли приговор за финансирование ФБК

Пермскую активистку Гусеву приговорили к штрафу по делу о финансировании ФБК

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Пермском крае местную активистку Елену Гусеву приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей по делу о поддержке структур Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости. Соответствующее решение вынес Березниковский городской суд.

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. С учетом содержания под стражей и домашним арестом наказание в виде штрафа смягчить до 300 тыс. рублей, — рассказали в суде.

За финансирование экстремистской деятельности прокуратура требовала для активистки 4,5 года колонии общего режима, однако суд избрал более мягкое наказание. Она может обжаловать приговор в течение 15 дней.

До этого 2-й Восточный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма. Также журналистку уже два раза привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента.

Тем временем появилась информация, что художник-акционист Павел Крисевич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) покинул Россию после двух административных арестов подряд. Он заявил, что в настоящее время находится в безопасности.

