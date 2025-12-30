Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию

Художник-акционист Павел Крисевич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) покинул Россию после двух административных арестов подряд, о чем сообщил в своем Telegram-канале в ночь на 30 декабря. Он отметил, что в настоящее время находится в безопасности.

Крисевич не уточнил, куда именно направился. По его словам, перед освобождением из-под последнего ареста ему якобы намекнули на необходимость уехать из России и пообещали возбудить против него уголовное дело.

В 2022 году Крисевича приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о хулиганстве с применением оружия. Его судили за акцию, которую он устроил 11 июня 2021 года. Он инсценировал суицид на Красной площади в Москве, а также произвел два выстрела из сигнального пистолета. Впоследствии суд отменил приговор, но в 2023 году вынес по делу аналогичный вердикт. Разница состояла в том, что к обвинению добавили мотив в виде идеологической ненависти. Осенью 2025 года его дважды арестовывали за мелкое хулиганство.

Ранее основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис покинул Россию после того, как его приговорили к штрафу в 350 тыс. рублей за пожертвование ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена). Предприниматель сообщил об отъезде в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он также рассказал, что в данный момент находится в Вильнюсе.