Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:22

«Не стал искушать судьбу»: осужденный за донат ФБК бизнесмен покинул Россию

Основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис покинул Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис покинул Россию после того, как его приговорили к штрафу в 350 тыс. рублей за пожертвование ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена). Предприниматель сообщил об отъезде в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он также рассказал, что в данный момент находится в Вильнюсе.

Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга и гигиена, — написал Кунис.

Ранее сообщалось, что предприниматель признал вину. По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года он совершил семь онлайн-переводов по 500 рублей. Общая сумма перечислений составила 3,5 тыс. рублей. Куниса освободили из-под стражи прямо в зале суда.

До этого суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании ФБК. Также ему назначили три года испытательного срока.

ФБК
донаты
суды
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.