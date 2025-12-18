«Не стал искушать судьбу»: осужденный за донат ФБК бизнесмен покинул Россию

Основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис покинул Россию после того, как его приговорили к штрафу в 350 тыс. рублей за пожертвование ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена). Предприниматель сообщил об отъезде в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он также рассказал, что в данный момент находится в Вильнюсе.

Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда. Родина отпустила меня с небольшим рюкзачком, куда поместился ноутбук, пара сменного белья, одна книга и гигиена, — написал Кунис.

Ранее сообщалось, что предприниматель признал вину. По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года он совершил семь онлайн-переводов по 500 рублей. Общая сумма перечислений составила 3,5 тыс. рублей. Куниса освободили из-под стражи прямо в зале суда.

До этого суд приговорил блогера Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании ФБК. Также ему назначили три года испытательного срока.