Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

В ночь на вторник, 6 января, Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Тверь. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что об этом известно, есть ли жертвы и пострадавшие?

Что известно об атаке на Тверь

Telegram-канал Baza сообщает, что в Твери украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом.

Как пишут авторы канала, очевидцы сообщают, что в небе прогремели около пяти взрывов, после чего дрон атаковал жилой дом высотой девять этажей. Удар пришелся на верхние уровни здания.

«В небе слышали около пяти взрывов, а затем дрон ударил по девятиэтажке — прилет пришелся на верхние этажи. После удара вспыхнул пожар, обломки разлетелись по двору», — говорится в посте.

По сведениям Baza, на месте уже работают спасатели и скорая помощь.

Telegram-канал SHOT также пишет, что обломки БПЛА противника влетели в многоэтажку на уровне девятого этажа, после чего начался сильный пожар.

«Повреждены несколько квартир на верхних этажах, выбило оконные рамы, также осколками посекло несколько припаркованных автомобилей внизу», — говорится в публикации.

Позднее врио губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил атаку на город, он также сообщил, что в результате налета погиб один человек.

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. <…> Один человек погиб», — приводятся в Telegram-канале правительства региона слова Королева.

Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали. Им оказывают необходимую помощь. Пожар уже потушили. Также сообщается, что два человека пострадали, их госпитализировали.

Глава региона выехал на место для принятия дальнейших необходимых решений.

Какие еще регионы ВСУ атаковали ночью 6 января

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о не менее 10 взрывах, прогремевших над Пензой. Канал написал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Официальные власти опубликованные сведения не подтверждали. Как рассказали SHOT местные жители, после 02:00 мск они видели в небе яркие вспышки и слышали гул летящих дронов.

Кроме того, в ночь на вторник средствами радиоэлектронной защиты был перехвачен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Волховском районе Ленобласти около деревни Бережки. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко, место падения обломков оцепила полиция.

«Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. Пострадавших нет. Угрозы возникновения пожара нет. Ущерб устанавливается», — написал губернатор.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января

Разнесли замаскированную артиллерию ВСУ: успехи ВС РФ к утру 5 января

Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно