SHOT сообщил о серии взрывов над Пензой SHOT: над Пензой прогремело не менее 10 взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о не менее 10 взрывах, прогремевших над Пензой. Канал написал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

Официальные власти опубликованные сведения не подтверждали. Как рассказали SHOT местные жители, после 02:00 мск они видели в небе яркие вспышки и слышали гул летящих дронов.

Ранее стало известно, что вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

До этого Минобороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили 42 беспилотника. Дроны пытались атаковать семь регионов и Москву. Работа была проведена в период с 16:00 мск до 20:00 мск. Всего 16 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, пять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву.