10 марта 2026 в 20:25

Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску

Владимир Зеленский и Александр Сырский Владимир Зеленский и Александр Сырский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил причастность ВСУ к теракту в Брянской области. В эфире «Новости. LIVE» на вопрос о ракетных ударах он ответил, что главком армии Александр Сырский сообщил ему об операции.

Главком мне рассказал об операции, — сказал Зеленский.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по городу Брянску, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом.

По предварительным данным, атака была осуществлена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. Один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что ВСУ ждет скорый и мощный ответ на удар по Брянску. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.

Украина
Владимир Зеленский
Брянская область
атаки
