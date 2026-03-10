Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил причастность ВСУ к теракту в Брянской области. В эфире «Новости. LIVE» на вопрос о ракетных ударах он ответил, что главком армии Александр Сырский сообщил ему об операции.

Главком мне рассказал об операции, — сказал Зеленский.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по городу Брянску, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом.

По предварительным данным, атака была осуществлена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. Один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что ВСУ ждет скорый и мощный ответ на удар по Брянску. Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым западные ракеты поступают на Украину.