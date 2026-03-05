Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:00

Два российских аэропорта закрыли небо

Росавиация: аэропорты Саратова и Пензы закрыли для самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения ввели в аэропортах Саратова и Пензы, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Мера введена для безопасности.

Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что ночью 5 марта силы ПВО перехватили над регионами России 76 украинских беспилотников. По 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Накануне вечером первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт Пулково. Пассажиры благополучно доставлены в Северную столицу. Пострадавших на борту нет.

Ранее российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. По словам зампреда правительства РФ Виталия Савельева, в регионе остается 23 тыс. россиян.

Пенза
Саратов
Росавиация
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине
Появились кадры с места падения иранских БПЛА в Нахичевани
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.