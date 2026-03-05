Два российских аэропорта закрыли небо Росавиация: аэропорты Саратова и Пензы закрыли для самолетов

Временные ограничения ввели в аэропортах Саратова и Пензы, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Мера введена для безопасности.

Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что ночью 5 марта силы ПВО перехватили над регионами России 76 украинских беспилотников. По 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Накануне вечером первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в петербургский аэропорт Пулково. Пассажиры благополучно доставлены в Северную столицу. Пострадавших на борту нет.

Ранее российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. По словам зампреда правительства РФ Виталия Савельева, в регионе остается 23 тыс. россиян.