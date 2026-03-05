Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 13:46

Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине

WSJ: переговоры по Украине оказались под угрозой на фоне дефицита ракет Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Переговоры по разрешению украинского кризиса оказались под ударом из-за нехватки ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщило The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди европейских переговорщиков. По их словам, укрепление противовоздушной обороны — это одна из гарантий безопасности для Киева со стороны союзников.

Журналисты пояснили, что европейские страны НАТО столкнулись с истощением запасов. Известно, что Германия пообещала передать лишь пять комплексов PAC-3. При ВСУ заявляли, что в месяц им нужно 60 подобных перехватчиков. Дефицит наблюдался еще до конфликта США и Ирана, а военные действия усугубили ситуацию, добавили в издании.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не могла отклонить или одобрить западные гарантии безопасности Украине. По словам министра иностранных дел, Москва их даже не видела.

Также глава МИД заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

