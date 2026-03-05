Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026

Петербуржцу дали 14 суток за «спасение» ребенка от мнимого похищения

Петербуржец проведет 14 суток под ареста из-за дебоша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге местный житель получил 14 суток ареста, сообщает Мойка 78. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пытался спасти ребенка от привидевшегося ему похищения и пытался вызвать полицию по домофону.

Сообщается, что нарушитель также бегал по двору и бил стоящие машины ножом и руками. Очевидцы начали делать ему замечания, однако мужчина проигнорировал их.

На заседании суда мужчина полностью признал вину. Нарушитель отметил, что плохо помнит происходившее, так как у него произошло помутнение рассудка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пьяный мужчина взял в заложники сожительницу после ссоры с соседями. После этого он попытался поджечь квартиру — ее пришлось штурмовать сотрудникам СОБРа.

