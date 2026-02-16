Пьяный дебошир захватил заложницу и попытался устроить поджог В Новосибирске мужчина взял в заложники сожительницу после ссоры с соседями

В Новосибирске пьяный мужчина взял в заложники сожительницу после ссоры с соседями, передает Telegram-канал Baza. После этого он попытался поджечь квартиру.

На улице Курчатова произошел конфликт между жильцом дома и его соседями, что привело к обращению последних в правоохранительные органы. В результате мужчина решил взять в заложники свою избранницу.

Дополнительные силы полиции и отряд СОБР прибыли на место и приняли решение штурмовать квартиру, расположенную на втором этаже. Захватчика задержали после того, как полицейские проникли внутрь через окно. Женщина, находившаяся в заложниках, была освобождена, но получила травмы из-за действий злоумышленника.

