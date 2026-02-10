Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 15:08

Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в пьяной ссоре

В Йошкар-Оле полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Йошкар-Оле полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в пьяной ссоре, сообщила пресс-служба управления МВД по Республике Марий Эл. По данным ведомства, одной из жертв оказалась его возлюбленная.

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. В полицию поступил вызов о задымлении в квартире на улице Первомайской. Прибывшие на место пожарные и следователи обнаружили тела трех человек со множественными ножевыми ранениями — 46-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 40 и 43 лет.

В кратчайшие сроки полиции удалось выйти на след подозреваемого. По версии следствия, он зарезал свою возлюбленную, ее двоюродную сестру и сожителя последней. После этого он поджег квартиру и сбежал с места преступления.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил 61-летнего жителя Доволенского района к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

убийства
Йошкар-Ола
Марий Эл
задержания
происшествия
полиция
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кривлялся, как паяц»: Лавров о поведении Зеленского на встрече с Путиным
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Скончался актер фильма «Как есть жареных червяков»
Почему замедляют Telegram на самом деле? Отвечает Роскомнадзор, причины
ВСУ без Starlink, Арестович озвучил потери: новости СВО на вечер 10 февраля
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.