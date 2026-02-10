Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в пьяной ссоре

Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в пьяной ссоре В Йошкар-Оле полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве

В Йошкар-Оле полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в пьяной ссоре, сообщила пресс-служба управления МВД по Республике Марий Эл. По данным ведомства, одной из жертв оказалась его возлюбленная.

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. В полицию поступил вызов о задымлении в квартире на улице Первомайской. Прибывшие на место пожарные и следователи обнаружили тела трех человек со множественными ножевыми ранениями — 46-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 40 и 43 лет.

В кратчайшие сроки полиции удалось выйти на след подозреваемого. По версии следствия, он зарезал свою возлюбленную, ее двоюродную сестру и сожителя последней. После этого он поджег квартиру и сбежал с места преступления.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил 61-летнего жителя Доволенского района к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.