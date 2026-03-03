Стилист развеял главные мифы о сульфатах и парабенах в косметике

Мнение о том, что парабены в косметике наносят непоправимый вред волосам, не соответствует действительности, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, в составе продуктов присутствует небольшое количество этого консерванта, которое не несет угрозы для человека.

Парабены — страшилки, о которых написано немало постов. Их задача — сохранить продукт на дольше. По сути, это консервант. Без парабенов средство испортится гораздо быстрее. А испорченный продукт — вот это действительно опасно для кожи и волос. Поэтому не боимся их. Они хорошо изучены и используются в микродозах. У производителей нет цели лишить клиентов волос, — поделился Трефилов.

При этом, по его словам, то, что эффективно для одного человека, может оказаться неподходящим для другого. Как пояснил стилист, здесь играют роль различные аспекты: тип кожи головы, ее чувствительность, состояние волос, были ли они окрашены, как часто применяются средства для укладки.

Сульфатов боятся за агрессивность, поскольку их добавляют в составы для лучшего очищения. Согласитесь, непросто смыть водой себум, плотный слой укладочных средств, пот и городскую пыль. А вот сульфаты с этим справляются хорошо. Проблема не в самом активном веществе, а в том, подходит ли оно конкретному человеку. Каждый уход — это подбор индивидуальных средств. Его нужно обсуждать с мастером, — заключил Трефилов.

Ранее парикмахер-стилист Екатерина Таврова предупредила, что биозавивка может навредить сухим и пористым волосам. По ее словам, эта процедура способна превратить поврежденные локоны в нечто похожее на мочалку.