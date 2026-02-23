Зимняя Олимпиада — 2026
Столичный регион возглавил тренд на «патриотичный» макияж

Жительницы Москвы и Подмосковья чаще других выбирают отечественную косметику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительницы Москвы и Московской области чаще других выбирают косметику отечественных брендов, передает ТАСС со ссылкой на исследование бьюти-ретейлера. На их долю приходится 16% потребителей российской косметики.

На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%). Далее следуют Самарская область (5%), Краснодарский край (4%), Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Пермский край и Республика Башкортостан (по 3%), — сказано в исследовании.

Среди российских бьюти-продуктов лидируют средства для ухода за лицом (63%). Также востребованы уход за волосами (57%), за телом (34%) и декоративная косметика (27%). Меньше всего спросом пользуются продукты для маникюра (4%).

Тем временем появилась информация, что ушедшая из России немецкая компания Wella планирует зарегистрировать в РФ четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами. Заявки были поданы в феврале 2026 года.

До этого входящий в испанскую Inditex Group бренд Zara зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins. Заявка на регистрацию была подана компанией «Индустрия Де Дисено Текстил» еще в марте 2025 года, а положительное решение ведомство вынесло в феврале 2026-го.

