21 февраля 2026 в 10:56

Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ

Baza: москвичи массово записываются на КТ и МРТ ночью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Частные клиники Москвы и Подмосковья отмечают рост ночных посещений на 20–25%, передает Telegram-канал Baza. Чтобы загрузить оборудование, медучреждения предлагают скидки до 50%. Чаще всего пациенты записываются на плановые процедуры — КТ и МРТ.

Так, по данным источника, МРТ двух суставов с контрастом днем стоит 15 тыс. руб., а ночью — 10,5 тыс. руб. КТ легких в светлое время суток обходится в 4 тыс. руб., после заката — 3 тыс. рублей. Большинство выбирают промежутки с 21:00 до 24:00. Некоторые клиники заманивают скидками с 23:00 до 6:00.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Юрий Шедько посоветовал оптимизировать опции тарифа, чтобы сэкономить на оплате мобильной связи. Эксперт подчеркнул, что еще одним вариантом может стать выбор другого пакетного предложения.

До этого генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев рассказал, что снимать квартиру до февраля и в конце апреля дешевле. Он отметил, что в эти периоды у собственников растут риски простоя.

