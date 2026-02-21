Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ Baza: москвичи массово записываются на КТ и МРТ ночью

Частные клиники Москвы и Подмосковья отмечают рост ночных посещений на 20–25%, передает Telegram-канал Baza. Чтобы загрузить оборудование, медучреждения предлагают скидки до 50%. Чаще всего пациенты записываются на плановые процедуры — КТ и МРТ.

Так, по данным источника, МРТ двух суставов с контрастом днем стоит 15 тыс. руб., а ночью — 10,5 тыс. руб. КТ легких в светлое время суток обходится в 4 тыс. руб., после заката — 3 тыс. рублей. Большинство выбирают промежутки с 21:00 до 24:00. Некоторые клиники заманивают скидками с 23:00 до 6:00.

