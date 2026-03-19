Сильнейшая магнитная буря надвигается на Землю ИКИ РАН: самая сильная за два месяца магнитная буря ожидается 19 марта на Земле

Самая сильная за два последних месяца магнитная буря ожидается на Земле к вечеру 19 марта, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Главной причиной ее возникновения ученые назвали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели.

Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года. Тогда с 19 по 21 число произошло событие уровня G4, — говорится в сообщении.

По прогнозам ученых, предвестником геомагнитного события должны стать рост плотности и скорости солнечного ветра. Период геомагнитных возмущений продлится около шести суток, до 24 марта. Наиболее сильные удары придутся на 19–21 марта, когда к Земле подойдут два крупных выброса плазмы. С 22 по 24 марта ожидается более слабое влияние корональных дыр.

Ранее мощнейшая вспышка была зафиксирована на Солнце днем 16 марта, в 15:15 мск. По словам ученых, она относится к предпоследнему классу мощности. В общей сложности вспышка продолжалась 32 минуты.