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09 июня 2026 в 02:40

В Госдуме назвали профессии, которые исчезнут из-за ИИ

Ким: через год половина узких профессий может стать ненужной из-за ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Развитие технологий искусственного интеллекта может в ближайшие годы привести к сокращению части профессий, связанных с выполнением узких и повторяющихся задач в медиаиндустрии, заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По ее словам, уже сегодня под угрозой оказываются специалисты, выполняющие линейные и узкоспециализированные функции.

Сегодня дизайнеры, которые делают презентации, монтажеры, которые делают цветокоррекцию, то есть люди каких-то узких, линейных функций, постепенно теряют работу, — отметила Ким.

Она добавила, что в перспективе развитие технологий может значительно усилить этот процесс. Контент нейросетей становится все труднее отличить от материалов, подготовленных человеком. В связи с этим, по ее мнению, в зоне риска оказываются специалисты, работающие с повторяющимися задачами.

В качестве примера она привела расшифровщиков аудиозаписей, подчеркнув, что искусственный интеллект уже способен выполнять такие задачи быстрее и эффективнее. При этом депутат отметила, что развитие ИИ не означает полного исчезновения человеческого труда в отрасли. По ее словам, специалисты будут переходить к новым задачам и осваивать дополнительные компетенции.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что вопрос о введении запрета на использование иностранных нейросетей в России не рассматривается, соответствующих положений в законопроекте об искусственном интеллекте нет. По его словам, цель текущего регулирования состоит в стимулировании спроса и разработки российских решений.

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