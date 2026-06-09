Пентагон включил ряд крупных китайских компаний, включая Alibaba, Baidu и BYD, в список так называемых «китайских военных компаний», следует из документа, опубликованном в Федеральном реестре правительства США. Указанные компании, по оценке Вашингтона, сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая.

В перечень также вошел производитель электромобилей и аккумуляторов BYD, а также автомобильная компания NIO, которая специализируется на производстве электромобилей.

Как уточняется в документе, все перечисленные компании были включены в перечень за сотрудничество с Министерством промышленности и информатизации КНР. В текущем году список «китайских военных компаний» был расширен примерно на 15 организаций.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что стабильные отношения в рамках «треугольника» Китай — Россия — Индия отвечают интересам трех стран. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, это способствует глобальному миру и безопасности.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна четко соблюдает все договоренности с Китаем. Он уточнил, что Пекин даже при желании не смог бы предъявить Минску каких-либо претензий.