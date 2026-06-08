Стабильные отношения в рамках «треугольника» Китай — Россия — Индия отвечают интересам трех стран, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, это способствует глобальному миру и безопасности.

Поддержание хороших отношений между КНР, РФ и Индией отвечает не только интересам трех стран, но и способствует региональному и глобальному миру, безопасности, стабильности и развитию, — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна четко соблюдает все договоренности с Китаем. Он уточнил, что Пекин даже при желании не смог бы предъявить Минску каких-либо претензий.

До этого профессор Университета Миссури Майкл Хадсон выразил мнение, что Россия и Китай становятся новыми центрами глобального влияния. Он отметил, что меняются роли и многих других стран. То же самое, по его словам, происходит в Латинской Америке, а также в Мексике и Канаде.