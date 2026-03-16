Вспышку предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце

Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце днем 16 марта, в 15:15 мск, об этом свидетельствуют наблюдения Института прикладной геофизики. По словам ученых, она относится к предпоследнему классу мощности. В общей сложности вспышка продолжалась 32 минуты.

16 марта в 15:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E19) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 32 минуты, — говорится в заявлении.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали вторую за март магнитную бурю. Причиной явления стало резкое повышение скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, вызванное корональной дырой на Солнце.

До этого астроном Сергей Богачев спрогнозировал, что магнитные бури на Земле будут продолжаться еще около двух лет. При этом полное исчезновение геомагнитной активности ожидается в 2028–2031 годах. По словам ученого, нынешний 25-й солнечный цикл длится около 11 лет и уже перешел к снижению после пика в 2024 году.