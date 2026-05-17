Американские ученые связали спад рождаемости с неожиданным фактором

Падение рождаемости по всему миру может быть в том числе связано с распространением мобильного интернета и смартфонов, особенно среди молодежи, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на экспертов и статистику. По их информации, в США и Британии число рождений быстрее всего упало в тех районах, где высокоскоростная связь появилась раньше.

Исследователи из Университета Цинциннати связали падение рождаемости с распространением сетей 4G. По их версии, развитие цифровых технологий резко сократило время, которое люди проводят в личном общении. Журналисты зафиксировали ту же тенденцию по всему миру — рождаемость среди молодежи резко пошла вниз в США, Британии и Австралии с 2007 года, во Франции и Польше — с 2009-го, в Мексике, Марокко и Индонезии — с 2012-го, а в Гане, Нигерии и Сенегале — в 2013–2015 годах.

В материале отмечается, что после распространения смартфонов рождаемость резко упала в самых разных странах, независимо от прежних тенденций. Причем чем моложе возрастная группа, пишет издание, тем сильнее спад.

Ранее заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин отмечал, что мир приближается к пику численности населения. По его словам, он придется на 2046 год. В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня воспроизводства.