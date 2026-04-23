Путин объявил поддержку многодетности приоритетной задачей страны

Президент России Владимир Путин обозначил ключевые направления государственной политики, направленные на укрепление института семьи. Соответствующее обращение главы государства было зачитано на профильной конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», текст телеграммы представил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, передает РИА Новости.

Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи — приоритетная общенациональная задача, — зачитал Щеголев.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала проблему обезлюживания территорий стратегической угрозой для России. По ее словам, нужно добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома. Сенатор уверена, что необходимо стремиться к равномерному расселению людей по всей стране.

Тем временем депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной и зависеть от числа детей в семье. Он уверен, что это станет дополнительной мерой поддержки многодетных пар, желающих улучшить жилищные условия.