23 апреля 2026 в 10:45

Путин объявил поддержку многодетности приоритетной задачей страны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин обозначил ключевые направления государственной политики, направленные на укрепление института семьи. Соответствующее обращение главы государства было зачитано на профильной конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», текст телеграммы представил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, передает РИА Новости.

Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи — приоритетная общенациональная задача, — зачитал Щеголев.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала проблему обезлюживания территорий стратегической угрозой для России. По ее словам, нужно добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома. Сенатор уверена, что необходимо стремиться к равномерному расселению людей по всей стране.

Тем временем депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной и зависеть от числа детей в семье. Он уверен, что это станет дополнительной мерой поддержки многодетных пар, желающих улучшить жилищные условия.

«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

