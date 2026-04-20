Матвиенко увидела угрозу России в одном процессе

Проблема обезлюживания территорий — стратегическая угроза для России, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, которые передает РИА Новости, нужно добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома.

Россия — исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий — для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить — ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки, — сказала политик.

Она считает, что необходимо стремиться к равномерному расселению людей по всей стране. Это позволит избежать перенаселения в нескольких крупных городах и даст возможность людям жить в просторных домах рядом с родными местами. Такой подход, по ее мнению, способствует созданию больших семей и формирует образ будущего, в котором комфорт и гармония становятся приоритетом.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что повышение уровня рождаемости и увеличение доходов граждан станут главными направлениями работы российского правительства в 2026 году. Эти приоритеты вытекают из национальных проектов и указа президента.