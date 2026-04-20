20 апреля 2026 в 14:47

Матвиенко увидела угрозу России в одном процессе

Матвиенко: проблема обезлюживания территорий — стратегическая угроза для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Проблема обезлюживания территорий — стратегическая угроза для России, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, которые передает РИА Новости, нужно добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома.

Россия — исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий — для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить — ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки, — сказала политик.

Она считает, что необходимо стремиться к равномерному расселению людей по всей стране. Это позволит избежать перенаселения в нескольких крупных городах и даст возможность людям жить в просторных домах рядом с родными местами. Такой подход, по ее мнению, способствует созданию больших семей и формирует образ будущего, в котором комфорт и гармония становятся приоритетом.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что повышение уровня рождаемости и увеличение доходов граждан станут главными направлениями работы российского правительства в 2026 году. Эти приоритеты вытекают из национальных проектов и указа президента.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
