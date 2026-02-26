Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:28

В Госдуме перечислили главные задачи правительства на 2026 год

Депутат Говырин: повышение рождаемости стало одним из приоритетов РФ на 2026 год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Приоритетными направлениями работы российского правительства в 2026 году станут повышение рождаемости и рост доходов граждан, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, все цели вытекают из национальных проектов и указа президента, а ключевая задача на предстоящий период — превратить запущенные инициативы в конкретные результаты.

Все задачи правительства вытекают из национальных целей развития и привязаны к тому, что было запущено в 2025 году. По сути, 2025-й стал годом настройки: стартовали 19 нацпроектов, определен 121 показатель. Задача 2026 года в том, чтобы от запуска перейти к результату. Первое направление ― это демография. В 2025-м запущен нацпроект «Семья», показатель рождаемости включен в оценку глав регионов. В 2026 году задача состоит в том, чтобы с рождением каждого следующего ребенка поддержка становилась ощутимее. Второе ― это рост доходов граждан. Правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года с ориентиром на создание высокооплачиваемых рабочих мест в технологичных отраслях, — пояснил Говырин.

В числе главных направлений депутат также выделил перестройку внешней торговли и «обеление» рынка. По его мнению, повышение НДС до 22% не должно спровоцировать уход бизнеса в тень. Кроме того, он отметил, что в приоритете остаются производительность труда и внедрение отечественных технологий.

Третья задача правительства на 2026-й ― это перестройка внешней торговли. В 2025 году расшивали узкие места в логистике, страховании и платежах для экспортеров и импортеров. В 2026 году акцент смещается на структуру: в экспорте нужна большая доля сложной продукции, в импорте — приоритет товарам, у которых пока нет российских аналогов. Четвертое ― это обеление экономики. НДС с 2026 года вырос до 22%, и задача в том, чтобы ничего не уходило в тень. Честный бизнес должен получить ощутимую выгоду от обеления рынка в виде выровненных условий конкуренции. Пятое ― это производительность труда, а шестое ― это ускоренное внедрение отечественных технологий, — подытожил Говырин.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с поручением ускорить разработку долгосрочной национальной стратегии развития биоэкономики. Глава государства также подчеркнул необходимость закрепить ее принципы в ключевых программах, которые определяют политику в сферах продовольственной и биологической безопасности.

